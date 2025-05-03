¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá¤Ç¥¦¥ë¥Ö¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£Áê¼ê¤Ï6Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢35Ê¬¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥Æ¥£¤¬1-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï2»î¹ç¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤«¤é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤ò