¤­¤ç¤¦¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤Î4Ï¢µÙ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢¤±¤µ¤«¤éº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JR³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·´´Àþ³ÆÀþ¤Ï¤­¤ç¤¦¤¬²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¸áÁ°¤ËÅìµþ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëÎó¼Ö¤¬¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×¤ä½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Î¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¸á¸å3»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¿Æ»Ò¡Ö¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥«¥ó¥Þ¥ê¤È¥µ¥à¥®