¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢X¤Ï¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡Á¥Ê¥¤¥í¥ÓÀþ¤ò9·î1Æü¤«¤é±¿µÙ¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«Ï©Àþ¤Ç¡¢2024Ç¯11·î15Æü¤«¤é½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤ÏÇ¯´Ö156,000¿Í°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Î¹¹Ô¼ûÍ×¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±¿µÙ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬¤ß¤é¤ì¤ì¤Ð±¿¹ÒºÆ³«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£