Ä¹ºê¸©ÈïÇú¼Ô¼êÄ¢Í§¤Î²ñ¤Ï2Æü¡¢ÈïÇú¼Ô¤é3¿Í¤ò±Ñ¹ñ¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ»ÔÌ±¤ËÈïÇúÂÎ¸³¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈïÇú¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤ä»×¤¤¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ËÄ¾ÀÜ¸ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÆ±²ñ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥Ò¥Ð¥¯¥·¥ã¡¦¥ß¥é¥¤¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¡£2023Ç¯½©¤ÎË¬ÊÆ¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£ÇÉ¸¯ÃÄ¤Ë¤Ï¡¢Í§¤Î²ñ¤ÎÄ«Ä¹Ëüº¸ÃË²ñÄ¹¡Ê81¡Ë¤È²ñ°÷¤ÇÈïÇú2À¤¤ÎÂçÂíÃÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤¬Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ»²²Ã¡£ÈïÇú¼Ô¤ÎËÜÂ¼¥Á¥è»Ò¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤â¿·¤¿