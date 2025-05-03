¡Ö2034Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¾×·âÅª¤ÊÍ½Â¬¤¬2024Ç¯5·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤è¤ê¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÇ¯¶â¤Î¸Ï³é¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ë¹ñºÝÀÇÌ³¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¼ÂÂÖ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£2034Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¤Î¤«2024Ç¯5·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï