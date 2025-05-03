¤­¤ç¤¦ 3Æü (ÅÚ) ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÆüËÜ³¤Â¦¤Î°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ò½ü¤¤¤Æ¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹ 4Æü (Æü) ¤Ï¡¢ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï±«¤¬»Ä¤ê¡¢Íë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µÞ¤Ê±«¤äÍîÍë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯½ªÈ×Àï¤Ç¡¢°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»þ´ü¤È¤¤¤Ã¤¿½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢3Æü ¤«¤é 5Æü (·î)