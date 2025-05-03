¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤Û¤ä½õ(@hoyahoyasuke)¤µ¤ó¤Î¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Û¤ä½õ¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¤¢¤ëÃËÀ­µÒ¤Ë¼¹Ù¹¤ËÉÕ¤­¤Þ¤È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Ð¥¤¥ÈÀè¤â²È¤âÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÔ¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤ä½õ¤µ¤ó¡£¥¹¥Èー¥«ーÃË¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÅÜ¤ê¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¾Úµò¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÊ¨¤­¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø