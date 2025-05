5月3日(現地時間2日)、サンアントニオ・スパーズのグレッグ・ポポヴィッチHC(ヘッドコーチ)が指揮官を勇退し、球団社長に就任すると発表された。 Coach Pop transitions to Spurs President of Basketball Operations pic.twitter.com/q8HwqDTB53- San Antonio Spurs (@spurs) May 2, 2025 現在76歳のポポヴィッチは、1988年にスパーズのAC(アシスタントコーチ)へ就き、NBAでのコ