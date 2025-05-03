Ä¹¤¯¾è¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¡£¡ÖÆÃµÞ¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤ëÆÃµÞ¡×¤¬±¿Å¾ÅìÉðÅ´Æ»¤Ï¡¢Î×»þÆÃµÞ¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X91¹æ¡×¤ò2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÀõÁð¡ÁÅìÉðÆü¸÷´Ö¤Ç±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎó¼Ö¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¡×¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÅìÉðÅ´Æ»¤Î¿··¿ÆÃµÞ¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X¡×¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6¼ïÎà¤â¤ÎºÂÀÊ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£»äÅ´ºÇÂçµé¤Î¸Ä¼¼¡Ö¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤ä¥«¥Õ¥§¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È