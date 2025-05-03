Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬Èá´ê¤Î¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤ò¤«¤±¡¢ACL¥¨¥ê¡¼¥È¤Î·è¾¡¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤ò¡ØDAZN¡Ù¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÀîºê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ØDAZN¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÂ¿¤¤¤«¤é³È»¶¤·¤Æ