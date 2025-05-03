£Î£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¡á£²Æü/From NBC News¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²Æü¡¢ÊÆ£Î£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Ã»´üÅª¤Ë·Êµ¤¸åÂà¡Ê¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï·Êµ¤¸åÂàÆþ¤ê¤Î·üÇ°¤ò°ì½³¡£¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Ë¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î·ÐºÑ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÎÀ¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£Îò»Ë¾åºÇ¤âÁÇ