Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎYA-MAN¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖæÆ¤ó¤Ç¤äー¤Þ¤ó¡×¤ò¹¹¿·¡£5·î4Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¤ÎÃíÌÜ¥«ー¥É¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè vs. ÎëÌÚÀéÍµ¡×¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä«ÁÒ¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ ¢£ÎëÌÚÀéÍµ¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤¬¶ì¼ê¤È»ØÅ¦ Ê¿ËÜÏ¡¤Î·ç¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¡¢Ä«ÁÒ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Î¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿YA-MAN¡£3·îËö¤ËKOÉé¤±¤·¤Æ»î¹ç¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¶¤âËÜÅö¤Ï½Ð¤ë