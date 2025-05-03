±Ç²è¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤âÀä»¿¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡¢³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥Êー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¿ô¡¹¤Î¥¢ー¥È¤È¶¦¤ËÃ©¤ë½ñÀÒ¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡§¥¸¡¦¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥Êー¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤¬KADOKAWA¤è¤êÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥Êー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î500ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢ー¥È¤ò¼ýÏ¿¡£±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡§¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©