2024Ç¯5·î¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤·¤¿Í®¹á¸÷¤ÎÂàÃÄ¸å½éÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡¢2025Ç¯·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ45¼þÇ¯¶½¹Ô¡¦½é²Æ¸ø±é ¤¤¤Î¤¦¤¨²ÎÉñ´ì¡Úëý¡ÛRetrospective¡Ö¹Èµ´Êª¸ì¡×¤¬5·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£µ´¤¬À³¡Ê¤¹¡Ë¤Þ¤¦Ê¿°Â¤ÎÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡È¤ª²ÀÈ¸¡Ê¤È¤®¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÇÍ®¹á¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ÄÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¹È»Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃËÌò¤Î°á¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢¿·¶­ÃÏ¤ËÄ©¤àÍ®¹á¤È¡¢¹È»Ò¤ÎÌ¼¡¦Æ£¤ò±é¤¸¤ëÈõ¸ýÆüÆà¤Ë¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹