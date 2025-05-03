·ëº§À¸³è¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÌäÂê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú°ìÊýÅª¤ÊÈãÈ½¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤ò¡ÛÉ×¤«¤é¤Î¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¡¢¿¼¤¤¿´ÍýÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤­¤Ï¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤ËµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Áê¸ß¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÎäÀÅ¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¼«Ê¬¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ÛÉ×¤«¤é¤ÎÌµÍý¤ÊÍ×µá¤äÈãÈ½¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿