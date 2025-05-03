¡ãCD Chart Focus¡ä»²¹Í¡§https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2025-05-05/ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û&TEAM¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×°ì»åÍð¤ì¤Ì¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¡Ë 2025Ç¯5·î5ÆüÉÕ¡Ê4·î29ÆüÈ¯É½¡Ë¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢&TEAM¤Î¡ØGo in Blind (·îÏµ)¡Ù¡£½é½µÇä¾å¤Ï41.5ËüËç¤Ç¡¢ÃËÀ­¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯ÅÙºÇ¹âµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£&TEAM¤Ï¡¢HYBE¤ÎÆüËÜ»Ù¼Ò¤Ç¤¢¤ëHYBE JAP