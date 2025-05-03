¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF¤Ïº£²Æµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSky Sport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2019Ç¯1·î¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÈÄÁÒ¡£¤·¤«¤·¥Þ¥óC¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢FC¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤ä¥·¥ã¥ë¥±¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¡£