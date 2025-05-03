¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥Þ¥ó¤È¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥ó¡¢¤É¤Á¤é¤¬Â®¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤ÎÌäÂê¤ò¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢²óÅú¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤¬ÂçÎÌ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¡¢µÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤·¤¿¡£ÃæÀî¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ç¤¹¡£¥Ç¥ó¥¸¥Þ¥ó¤Ï100¥á¡¼¥È¥ë¤ò3ÉÃ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥ó¤Ï»þÂ®120¥­¥í¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬Áá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤ï¤¿¤·¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã