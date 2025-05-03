ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¡£¥­¥ó¥­¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤äÎäÅà¤ÎÆù¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¤È¤­¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©²°Æâ¤Ç¤ÏACÅÅ¸»¡¢²°³°¤Ç¤Ï¼Ö¤ÎDCÅÅ¸»¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢²°Æâ¡¦¼ÖÆâ¤È¤â¤Ë»È¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¼°ÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸Ë¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸Ë¡×¡Ê12L¡§2Ëü4800±ß¡¢18L¡§2Ëü9800±ß¡Ë¤¬¡¢¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¼°¤ÇµÞÂ®¤ËÎä¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹20¡î¡Á