Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊTDR¡Ë¤Î²Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤ÃËÀ­3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.GREEN APPLE¡×¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬4·î23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡Ö´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤ÎÄ¶º¹ÊÌ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¡Ö¥ß¥»¥¹¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î±ê¾åÌäÂê¥ß¥»¥¹¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤È¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ò2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯2·î15Æü¡¢16Æü¤Ë¤Ï½é¤Î