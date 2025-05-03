¡Ö³ÚÞâ¸¶(¤é¤¯¤æ¤¦¤²¤ó)¡× "¿À·à"¤È¾Î¤¨¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ¿¶Á¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿»þÂå·à¡Öàýàä¡ã¥¨¥¤¥é¥¯¡ä¡Á»ç¶Ø¾ë¤ËÇ³¤æ¤ëµÕ½±¤Î²¦ÈÞ¡Á¡×(2018Ç¯)¤«¤éÌó7Ç¯¡£À¶Î÷¤ÊÉð´±¡¦Ðü¹±Ìò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥·¥å¡¼¡¦¥«¥¤(µö³®)¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤ä¼ç±éºî¤¬°ú¤­¤âÀÚ¤é¤Ê¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç"¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó"¤È¸À¤¨¤Ð¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤ëÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿§µ¤¤òÁý¤·¡¢¥¨¥ê¡¼