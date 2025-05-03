¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡Êº¸¡Ë¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò/John Phillips/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë±Ñ¹ñ¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï±Ñ£Â£Â£Ã¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Éã¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£·Ù¸îÂÎÀ©¤ò¤á¤°¤ëÁÊ¾Ù¤Ç£²Æü¤ËÇÔÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤Æ±Ñ¹ñ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤¿¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Â£Â£Ã¤È¤Î·ã¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï»þÀÞ´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ