¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ïº£Ç¯10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»Í×µá¤Î°ìÉô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ºö¤Ë´Ø¤ï¤ë»Ù½Ð¤ò23%¸º¤é¤¹°ìÊý¡¢¹ñËÉÈñ¤ò13%Áý¤ä¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï2Æü¡¢º£Ç¯10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤Ê²ñ·×Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼¨¤¹¡ÖÍ½»»¶µ½ñ¡×¤Î°ìÉô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤äDEI¡áÂ¿ÍÍÀ­¡¦¸øÊ¿À­¡¦Êñ³çÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¡¢ÂÐ³°±ç½õ¤Ê¤É¤ÎÍ½»»¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¹ñËÉÈñ°Ê³°¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»Ù½Ð¤òÁ°¤Î²ñ·×Ç¯