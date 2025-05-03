¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸åÆ£·¼²ð¡£191£ã£í¤ò¸Ø¤ë19ºÐ¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢1Æü¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×Àï¤ÇÃÍÀé¶â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤­¹þ¤ß¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤¿¤À¡¢¡ØVoetbalkrant¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸åÆ£¤ÏºÆ¤Ó¸Î¾ã¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉ¨¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç²ø²æ¤ò°­²½¤µ¤»¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¸åÆ£¤¬