¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£²Æü¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£±¦ÏÓ¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£²áµî£²ÂÇ¿ô£²»°¿¶¤ÎÆñÅ¨¤À¤¬¡¢½éµå¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¡££²µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¡££³µåÌÜ¤âÆ±¤¸¥Ü¡¼¥ë¤ò¤­¤ì¤¤¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¤ï¤º¤«¤Ë°ìÎÝÀþ¤ò³ä¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÂçÃ«¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¥Ð