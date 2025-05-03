Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏµßµÞ°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢3Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£3Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¸¤¤¿å¿§¤ÎÁõ¤¤¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï½Ð·Þ¤¨¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¾Ð´é¤Ç°§»¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦ºÒ³²µßµÞ°å³Ø²ñ¡×¤Ï¡¢76¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÀìÌç²È¤ä¼ã¤¤¸¦µæ¼Ô¤¬»²²Ã¤·ºÒ³²»þ¤Î°åÎÅ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¸«¤ä¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î