¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ58Ê¬¡Ë¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£·ÝÇ½¿Í¤Î¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÌ¤¸ø³«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£EXILE¤ÎTAKAHIRO¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³ÛÀßÄê¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢µÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¡£Âç¸ç¤ÏÃæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¡Ö5Ëü¤È¤«¡×¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤È¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤É¤è¤á¤¯Ãæ¡¢²ñ¤¦¤Î¤ÏÇ¯1ÅÙ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿¤â¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼íÌî±Ñ¹§¤Ï¡Ö