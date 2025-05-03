3Æü¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤Î²¼¤ê¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¤Û¤«¡¢¿·´´Àþ¤ä¹ñÆâÀþ¤Ç¤âº®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛGW¸åÈ¾ ·ã¤·¤¤½ÂÂÚ¤âNEXCO³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²¼¤ê¤Î½ÂÂÚ¤ÏÃæ±ûÆ»¡¦ÁêÌÏ¸Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤ÇºÇÂç45km¡¢ÅìËÌÆ»¡¦±©À¸¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤ÇºÇÂç40km¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç·ã¤·¤¤½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï4Æü¤È5Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¿·´´Àþ¤â3Æü¤¬²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£JR