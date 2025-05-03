¤Ê¤«¤Ê¤«¾åÃ£¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Èý¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÈý¿¬¤Ë¤¢¤ê¡£ÈýÆ¬¤è¤ê¤â¥á¥¤¥¯¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤Èý¿¬¤ò¾å¼ê¤ËÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÈþÈý¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNGÈý¿¬¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ÚNGÈý¿¬¥á¥¤¥¯1¡ÛÈý»³¤«¤é¤ÎÄ¾³ÑÈý¿¬°ìµ¤¤ËÊ¿À®¤Î¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤Ë¸åÌá¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢Èý»³¤«¤éÄ¾³Ñ¤Ë²¼¤²¤¿Èý¿¬¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£·Á¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤È¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤ä¤Ã