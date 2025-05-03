¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡ÊFDA¡Ë¤Ï¡¢¡ÖFDA¥á¥ó¥Ð¡¼¥º²ñ°÷¤´ÅÐÏ¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò5·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FDA¥á¥ó¥Ð¡¼¥º²ñ°÷¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò´õË¾¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾ÞÉÊ¤Ï¡¢A¾Þ¤¬¥Ú¥¢±ýÉü¹Ò¶õ·ô¡Ê2ÁÈ4Ì¾¡Ë¡¢B¾Þ¤¬Î¹¹Ô¾ÞÉÊ30,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ê3Ì¾¡Ë¡¢C¾Þ¤¬FDA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ê10ÁÈ¡Ë¡¢D¾Þ¤¬FDA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× 10¡ó³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ê100ÁÈ¡Ë¡¢E¾Þ¤¬¥®¥Õ