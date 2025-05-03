NBA¡¦¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤¬2Æü¡¢24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÆü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î»Ñ¤È»Ò¶¡»þÂå¤Î²ÏÂ¼Áª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÇÔÂà¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖI love all Memphis.Thank you always for your support!¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï²ÏÂ¼Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥ÈÁª¼ê¤È°®¼ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È»£±Æ¤·¤¿½¸