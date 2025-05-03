¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤Ç¿Í¼êÉÔÂ­¤È¤Ê¤ê¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤¬¶õÁ°¤Î¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¡£´õË¾Âà¿¦¤Ë¤â´Å¤¯¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¥ß¥É¥ëÀ¤ÂåÀìÌçÅ¾¿¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¹õÅÄ¿¿¹Ô»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¼Ò¤ò¼­¤á¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¡ÖÉÔºÎÍÑÂÎ¸³¡×¤Ç¼«Âº¿´¤¬ºï¤é¤ì¤ë¥ß¥É¥ë¤¿¤Á40ºÐ¡¢45ºÐ¤ÈÇ¯Îð¤ò·Ð¤ë¤Û¤É¡¢µá¿Í¿ô¤Ï¸º¤ê¡¢Å¾¿¦¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ