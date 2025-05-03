¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥­¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¤Ã¤¿¸å¤âËõÃã¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¢¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡ÖIt's always a matcha morning¡Ê¤¤¤Ä¤âÄ«¤ÏËõÃã¤è¡Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃãÏÒ¤ÈÃã¤»¤ó¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤²¤ËËõÃã¤òÅÀ¤Æ¤ë¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡£¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï3·î¤ËÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±ÍèÆü¡¢¡ÖÅìµþ¤Ç¿©¤Ù¤¿Ãæ¤Ç1ÈÖ¤«¤â¡×¤ÈËõÃã¤Ë¥Ï¥Þ