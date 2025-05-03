¢£Î¦¾å¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥È¥é¥Ã¥¯Âè2Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼êÎ¦¾å³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¡ÊÃË»Ò200£í¡¢400£í¸µÀ¤³¦µ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ë¤¬¿·Àß¤·¤¿Âç²ñ¤ÎÂè2Àï¤¬³«Ëë¡£½÷»Ò5000m¤ËÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê25¡¢New Balance¡Ë¤¬½Ð¾ì¡¢15Ê¬06ÉÃ78¤ÇÂè1Àï¤ËÂ³¤­7Ãå¡£Âè1Àï¤Ç½÷»Ò3000m¡¢5000m¶¦¤Ë7Ãå¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë5000m¤ËÎ×¤ó¤À¡£µ¤²¹¤Ï28ÅÙ¤Ç¼¾ÅÙ¤¬