Image: NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL »×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤ÎÃµººµ¡Ž¢¥ë¡¼¥·¡¼Ž£¤¬2²óÌÜ¤Î¾®ÏÇÀ±¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤¿¾®ÏÇÀ±¤Î»£±Æ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ž¢¥É¥Ê¥ë¥É¥¸¥ç¥Ï¥ó¥½¥óŽ£¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾®ÏÇÀ±¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó1²¯5ÀéËüÇ¯Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿±§Ãè¤Î¤«¤±¤é