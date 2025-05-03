¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë»°ãø·°¡£Àè·îËö¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Çº£µ¨10ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï9ÆÀÅÀ¡Ë¡£º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç»°ãø¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ê10ÆÀÅÀ¡Ë¡£¡ØSussex Express¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢»°ãø¤¬¡É9ÈÖ¡È¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡Ë¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÁª¼ê¤È