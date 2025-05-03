¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Þ¡¼¥¯¤È³ÊÆ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤­¤¿Ä®Ìî¡£(C)Getty Images»Ø´ø´±¤âË«¤á¤ëÄ®Ìî¤Î¡ÖÀ®Ä¹¡×¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¸Å¹ë¥­¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¸ø¼°Àï¤Ç11ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2·å¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç½é¤Î²÷µó¤Ç¤¢¤ë¡£ ¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¡Ö¸¬µõ¤¹¤®¤ë¡×¤È¼¸Ó£¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÑ²½º´Ìî³¤½®¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÇÉÁ¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Ûº£µ¨¤Î¥­