¡ÖÂçÂ´¤Î½¢¿¦Î¨30%Âæ¡×¤Î»î»»¥Ç¥Õ¥ì¡¦ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÊÆ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑÀïÁè¤¬Ä¾·â¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¼Ò²ñÉÔ°Â¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤µ¤»¤ë¡¢¤¢¤ë»î»»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£3·î10Æü¡¢¹á¹Á²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¶µ¼ø¡¦·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃú³ØÎÉ»á¤Ï¹á¹Á»æ¤Î¡Ö¿®Êó¡×¤Ç¡ÖÆâÃÏÂçÂ´¼º¶ÈÂç·³¤Ï3000Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÏÀÉ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹á¹Á¿Í¤Î¸À¤¦¡ÖÆâÃÏ¡×¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃæ¹ñÂçÎ¦¡¢¹á¹Á°Ê³°¤ÎÃæ¹ñÁ´°è¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÀÉ¾