¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï£´·î30Æü¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡½¥È¡ÊACLE¡Ë½à·è¾¡¤Ç¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤âÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ËìÅÍß¤Ê¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¼ºË¾¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î40ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Øtransfermarkt¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¶ìÇº¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¤Î¥È¥í¥Õ