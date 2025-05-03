¡ÖÀêÎÎ²¼¤Î³ØÀ¸¼«¼£²ñ¤È³ØÀ¸±¿Æ°¡×¡ÎÃø¡ÏÅÄÃæÃÒ»ÒÂç³Ø¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤«¡£³ØÀ¸¤ÏÂç³Ø¤Î±¿±Ä¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡£Âç³Ø¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç³ØÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤Ï¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¼«¼£²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àï¸å¤ËÀêÎÎ·³¤Î»ØÆ³²¼¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±³èÆ°¤·¤¿Â¸ºß¤Ê¤É¤È¶ËÃ¼¤Ê¤È¤é¤¨Êý¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£ËÜ½ñ¤ÏÀïÁ°¤ª¤è¤Ó1945Ç¯¤«¤é50Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÅìµþÂç³Ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ØÀ¸¼«¼£²ñ¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·