1987Ç¯¤Îµ³¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é34Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾¼ê¡¦éâÌ¾ÀµµÁ»á¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤«¤éÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£éâÌ¾»á¤Î½µ´©¥Ý¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡Ø¥¨¥Ó¥·¥ç¡¼±¹¼Ë¡Ù¤«¤é¡¢ºù²Ö¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹³®ÀûÌç¾Þ¤â·Ð¸³¡¢34Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¤¿éâÌ¾ÀµµÁ»á¡ö¡ö¡ö4·î13Æü¤Ëºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿3ºÐÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Îºù²Ö¾Þ¤ËÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉÇÏ¾ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ç±«¡£¤·