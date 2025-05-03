¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ±ºÂ¤Î±¿Àª¤ò¸«¤ë¡úÂè1°Ì¡Ä¡ÄµûºÂ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¼ÂÎÏÉÔÂ­¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¡¢º£Æü¤ÏŽ¢¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤­¤ë¤«¤âŽ£¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹â¤Î±¿µ¤¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã