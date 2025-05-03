È¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤ÈÏ»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¤µ¤ó¡Ê11¡Ë¤¬¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÔ¥µÆº×¸Þ·îÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¡Ê27ÆüÀé°¬³Ú¡Ë¤Ç¡¢¾¾ÃÝÁÏ¶ÈÉ´»°½½¼þÇ¯¤ò¼÷¡Ê¤³¤È¤Û¡Ë¤°½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Èø¾åµÆÇ·½õ²þ¤áÈ¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ò¶Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¤Î¿Íµ¤ºî¡Ø´«¿ÊÄ¢¡Ù¡£ÉðÂ¢Ë·ÊÛ·Ä¤ò»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¶Ð¤á¡¢ÊÛ·Ä¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ëÉÙ³ßº¸±ÒÌç¤òÈ¬ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤Þ¤¹¡£¸ø±éÁ°¤Î¼èºà¤ÇµÆ¸ÞÏº¤µ