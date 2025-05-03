¾ì½êÃæ¤â¼«¿È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¶­¤ò¥Ö¥í¥°¤ËÄÖ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÉáÅ·²¦photo by Jiji PressÏ¢ºÜ¡¦Ê¿À®¤ÎÌ¾ÎÏ»ÎÎóÅÁ41¡§ÉáÅ·²¦Ê¿À®¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿¶õÁ°¤ÎÂçÁêËÐ¥Ö¡¼¥à¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÄÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÍ¦»Ñ¤Ï¡¢Ï¢ÌÊ¤È»þÂå¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ­²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÏ»Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤­¤¤»Í¸ÔÌ¾¤È½é¤Î¥Ö¥í¥°ÎÏ»Î¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ÉáÅ·²¦¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Ï¢ºÜ¡¦Ê¿À®¤ÎÌ¾ÎÏ»ÎÎó