¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï2Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì¤ÎÃæÆü¤Ï4°Ì¤Î¹­Åç¤ÈÂÐÀï¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿3²ó¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤È¥«¥ê¥¹¥ÆÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤³¤Î²ó°ìµó3ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£5²ó¤âÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥«¥ê¥¹¥ÆÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¡¦郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ï2²ó¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó105µå¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¡£ÅÚÅÄÎ¶¶õÁª¼ê¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤â¸ù¤òÁÕ¤·¡¢ÃæÆü¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î4Ï¢¾¡¡£°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é