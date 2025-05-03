ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¡¢¸ÅÂôÎÉÂÀ¤é¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÅÚÍË22»þ¡Ë¤¬¡¢º£Ìë¤«¤éÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥é¤Î¥¹¥é¥à³¹¤Ç¥®¥ã¥ó¥°¤Î¹³Áè¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì»àË´¤·¤¿¿ù¸¶ÍÛÊ¿¡ÊÍÕ»³¾©Ç·¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬Åð¤Þ¤ì¡¢ÆáÈþ¡ÊÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ë¤ÈÑÛ»Ò¡Ê¾¾ËÜÊæ¹á¡Ë¤ÏµÞî±¸½ÃÏ¤Ø¤ÈÈô¤Ö¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬¤´°äÂÎ¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¡È¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë³¤³°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¤´°äÂÎ¤ò¹ñÆâ