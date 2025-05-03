[5.2 ¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè32Àá ¥Ë¡¼¥¹ 1-0 ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹]13°Ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï2Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè32Àá¤Ç¥Ë¡¼¥¹¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°ÀáÉé½ý¸òÂå¤ÎFW°ËÅì½ãÌé¤ÏÂÓÆ±¤»¤º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥È¥ê¥ª¤Ç¤ÏFWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¤ß¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤ª¤è¤½12kmÁö¤Ã¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÄ¹¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£»ÄÎ±¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¾¡Íø¤¬Íß¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤À¤¬¡¢Á°È¾15Ê¬¤Ë¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¡£DF¥á¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½ä¤Ã¤ÆDF¥¸¥ç