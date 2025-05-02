 ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥ï¥¤¡ÊGround Y¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö³¤³°À¸»º¥é¥¤¥ó¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¥Ö¥í¡¼¥É¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥Ä¥¤¥ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î3¤Ä¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¾Ý¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¡¼¥à¥¿¥°¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¥Ö¥í¡¼¥É¥·¥ã¥Ä¡Ê2Ëü8600±ß¡Ë¤ä¥³¥Ã¥È¥ó¥Ä¥¤¥ë¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê3Ëü7400±ß¡Ë¡¢¥¸