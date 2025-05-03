ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆü´Ú¶¦Æ±À½ºî¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË23»þ15Ê¬¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¡£ÅàÌé¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ö¤ê¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØËâÊª¡ÙÂè3ÏÃÅàÌé¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤¬É¿ÊÑÀ¤³¦200¥õ¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤È¡¢¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëSLL¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¡¢DV¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É°¦¤ÈÍßË¾¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë