»³ºÚºÎ¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤¬Í­ÆÇ¤Î¿¢Êª¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î30Æü¡¢Ê¡À¸»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ­µÒ¤¬ÅÇ¤­µ¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤¬¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÏÍ­ÆÇ¿¢Êª¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥±¥¤¥½¥¦¡×¤Ç¡¢Å¹¤Ï¡Ö¾ïÏ¢µÒ¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤ª¿»¤·¤Ê¤É¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë»³ºÚ¤Î¥¦¥ë¥¤¤È»×¤Ã¤ÆÄ´Íý¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹